На фестивале кинодебютов «Движение» в Омске победил фильм о многоженце

СЕГОДНЯ 08:19 2018-10-01T08:25:38+03:00

Картина «Сулейман гора» рассказывает о жизни мужчины и его двух женщин в Киргизии

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В минувшее воскресенье, 30 сентября в Омске завершился шестой фестиваль кинодебютов «Движение». В драмтеатре объявили победителей. В этом году впервые в конкурсной программе участвовали сериалы. Зрители смогли ознакомиться с пилотными сериями - они и определяли лучших.

Победителями в этой номинации признаны «257 причин, чтобы жить» Максима Свешникова и «Мертвое озеро» Романа Прыгунова. Лучшим короткометражным фильмом стала работа Яны Гладких «Яна - это Аня наоборот», переосмысляющую тему Анны Карениной. Лучшим документальным фильмом признали «Вертолеты» Дмитрия Кубасова. В полном метре лучшая режиссерская работа отмечена в фильме Алены Полуниной «Своя республика». Приз за лучшую мужскую роль достался Алексея Аграновичу (фильм «Юморист» режиссера Михаила Идова).

За лучшую женскую роль наградили Перизат Эрманбетову (фильм «Сулейман гора» режиссера Елизаветы Стишовой). Эта же лента взяла гран-при фестиваля. Картина повествует о жизни семьи - мужчины и двух его жен. Место действия - Киргизия, где старинные обычаи уживаются с современной жизнью. Статуэтку, дрон и сертификат на показ фильма в эфире канала «ТВ3» вручили продюсеру фильма Елена Яцуро, которая представляла фильм в Омске.