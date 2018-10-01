Эксперты назвали среднюю зарплату в Омске
И опубликовали список самых дорогих вакансий
В среднем омичи могут рассчитывать на зарплату в 29 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Список самых высокооплачиваемых вакансий составили аналитики известного сайта по поиску работы Headhunter.
На первом месте в нем предсказуемо вакансия генерального директора базы отдыха с зарплатой от 150 тысяч рублей. На зарплату более ста тысяч рублей могут рассчитывать начальники отдела кадров, старшие java-разработчики и коммерческие директора. От 80 тысяч рублей могут получать монтажники ПВХ-окон, шеф-повара и директоры ресторана.
На начало осени, согласно данным аналитиков, средняя зарплата по Омску составляет 29 500 рублей. Сферы, где зарплаты выше средней в несколько раз, - это топ-менеджмент и ИТ.