Омичам вынесли приговор за торговлю костями мамонта

СЕГОДНЯ 07:35 2018-10-01T08:34:19+03:00

Культурные ценности из Омска хотели купить в США, Франции и Австралии

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Жителям Омска, которые пытались продать кости мамонта за границу, вынесли приговор. В суде установлено, что в 2017 году двое омичей купили останки мамонта, бизона и других вымерших животных у неустановленных лиц. После этого они через интернет нашли покупателей США, Франции и Австралии.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, за кости животных иностранцы готовы были заплатить более 670 тысяч рублей.

Сделку помешали совершить омские таможенники. Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей». Омичи полностью признали вину и суд приговорил их к трем годам лишения свободы.