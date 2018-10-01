2018-10-01T08:34:19+03:00
Общество

Омичам вынесли приговор за торговлю костями мамонта

Культурные ценности из Омска хотели купить в США, Франции и Австралии
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичам вынесли приговор за торговлю костями мамонта.Омичам вынесли приговор за торговлю костями мамонта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителям Омска, которые пытались продать кости мамонта за границу, вынесли приговор. В суде установлено, что в 2017 году двое омичей купили останки мамонта, бизона и других вымерших животных у неустановленных лиц. После этого они через интернет нашли покупателей США, Франции и Австралии.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, за кости животных иностранцы готовы были заплатить более 670 тысяч рублей.

Сделку помешали совершить омские таможенники. Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей». Омичи полностью признали вину и суд приговорил их к трем годам лишения свободы.

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