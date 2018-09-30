Полицейские нашли омского маршрутчика, который чуть не сбил ребенка на «зебре»

СЕГОДНЯ 10:28 2018-09-30T10:39:01+03:00

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Полицейские разыскали маршрутчика, который накануне чуть не сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на улице Заозерной. От гибели или тяжелых травм ребенка отделяли считанные сантиметры. В последний момент водитель сумел среагировать, вывернул руль и микроавтобус практически въехал в остановку. Только по счастливой случайности никто из находившихся рядом людей не пострадал.

- Мужчина в нарушение требований пп. 14.1, 14.2 Правил дорожного движения, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не уступил дорогу пешеходу, вступившему на проезжую часть. Не остановился и не снизил скорость движения автомобиля, в то время как водители других транспортных средств, следовавших в том же направлении, остановились, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Микроавтобус на ул. Заозерной.

Водителя пригласили в полицию на профилактическую беседу. Кроме того, в отношении него составили административный протокол. Уже восьмой по счету.