Полицейские нашли омского маршрутчика, который чуть не сбил ребенка на «зебре»
Полицейские разыскали маршрутчика, который накануне чуть не сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на улице Заозерной. От гибели или тяжелых травм ребенка отделяли считанные сантиметры. В последний момент водитель сумел среагировать, вывернул руль и микроавтобус практически въехал в остановку. Только по счастливой случайности никто из находившихся рядом людей не пострадал.
- Мужчина в нарушение требований пп. 14.1, 14.2 Правил дорожного движения, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не уступил дорогу пешеходу, вступившему на проезжую часть. Не остановился и не снизил скорость движения автомобиля, в то время как водители других транспортных средств, следовавших в том же направлении, остановились, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Микроавтобус на ул. Заозерной.
Водителя пригласили в полицию на профилактическую беседу. Кроме того, в отношении него составили административный протокол. Уже восьмой по счету.
Водитель маршрутки.