На окраине Омска сбили 8-летнего мальчика
Ребенка с травмами увезли в больницу
Мальчика с травмами увезли в больницу.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 29 сентября, днем в Кордном поселке.
По информации областного УГИБДД, 36-летний водитель на «Ладе» ехал по улице 5-ой Кордной со стороны 3-ей Молодежной в направлении МСЧ-9. По предварительным данным, он поздно заметил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу, и не успел затормозить.
В результате машина сбила ребенка. Очевидцы вызвали на место бригаду «скорой помощи». Школьника с травмами в больницу.
Причины и обстоятельства происшедшего устанавливают полицейские.