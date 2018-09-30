2018-09-30T09:15:07+03:00
Происшествия

На окраине Омска сбили 8-летнего мальчика

Ребенка с травмами увезли в больницу
Анна МИКУЛА
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Мальчика с травмами увезли в больницу.Мальчика с травмами увезли в больницу.Фото: Александр ГЛУЗ
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Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 29 сентября, днем в Кордном поселке.

По информации областного УГИБДД, 36-летний водитель на «Ладе» ехал по улице 5-ой Кордной со стороны 3-ей Молодежной в направлении МСЧ-9. По предварительным данным, он поздно заметил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу, и не успел затормозить.

В результате машина сбила ребенка. Очевидцы вызвали на место бригаду «скорой помощи». Школьника с травмами в больницу.

Причины и обстоятельства происшедшего устанавливают полицейские.

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