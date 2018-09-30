В Омске у инвалида без ног полицейские увезли машину на штрафстоянку

СЕГОДНЯ 07:14 2018-09-30T07:16:11+03:00

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Неоднозначная ситуация произошла накануне на парковке перед гипермаркетом «Лента». Полицейские заметили машину, оставленную прямо под знаком «Парковка запрещена». Несмотря на то, что на стекле авто был значок, что принадлежит она инвалиду, стражи порядка решили, что правила для всех одинаковы, и увезли машину на штрафстоянку.

Обнаружив, что «ласточку» увозят, водитель, у которого апмутированы обе ноги и машина для него жизненная необходимость, пришел в отчаяние.

- Я начал объяснять инспекторам, что машина со знаком «Инвалид». Они лишь ответили мне, что я нарушил закон, - цитирует пенсионера «12 канал».

Также мужчина объяснил, что на парковке для инвалидов все места были заняты, а оттуда, где было свободно ему очень далеко идти.

В знак протеста он объявил голодовку и остался ждать прямо возле «Ленты». Правда, обходиться без еды пришлось недолго - через пять часов машину вернули владельцу.