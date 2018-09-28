2018-09-28T14:30:01+03:00
Общество

На выходные в Омске обещают сильный ветер и дожди

Также в регионе значительно похолодает
Анна МИКУЛА
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В Омской области скоро снова похолодает.В Омской области скоро снова похолодает.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бабье лето погостило в Омске совсем недолго. В будние дни было тепло, сухо и солнечно, а к выходным, по закону подлости, снова похолодает. Причем значительно.

В ночь на субботу, 29 сентября, столбик термометра опустится до +3…+8 градусов. Также прогнозируют дождь и сильный ветер - порывами до 21 м/с. Ненастная погода сохранится и днем. Воздух прогреется до +11…+16 градусов.

В воскресенье, 30 сентября, ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем осадков не ожидается. Ветер обещают до 5-10 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура ночью +4…+9, днем +14…+19.

По данным gismeteo, 1 октября также пройдут дожди. Ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами в отдельных районах области до 20 м/с. Ночью +5…+10, днем +13...18 градусов.

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