Под Омском детский лагерь освободили от «террористов»

28 Сент. 14:15 2018-09-28T14:15:54+03:00

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Очередные учения прошли в Омской области. По плану силовиков, террористы захватили детский лагерь "Березка" в Чернолучье. А в Омске ввели режим контртеррористической операции.

Обстановка в лагере, по легенде учений, осложнялась наличием заложников и угрозой взрыва. Также преступники были рассредоточены в разных зданиях на территории лагеря. Стояла задача нейтрализовать террористов и освободить заложников, которые не должны были пострадать. Как сообщили в пресс-службе МЧС, все цели, поставленные в ходе учений, были достигнуты.

Учения проводились в Омске с 25 по 27 сентября, именно поэтому омичи в разных районах города могли наблюдать военных в полной экипировке, которые напугали жителей, как ранее писала «Комсомолка».