2018-09-28T13:45:37+03:00
Общество

Омскую взяточницу из мэрии, которая сотрудничала со следствием, все-таки, отправили в колонию

Правда, осудили ее уже по другому уголовному делу
Анна МИКУЛА
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Экс-чиновницу все-таки приговорили к 2,5 годам колонии.Экс-чиновницу все-таки приговорили к 2,5 годам колонии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Закончился суд над бывшими сотрудницами омской мэрии, которых обвиняли в получении взяток за продление аренды земельных участков, принадлежащих мэрии. В общей сложности они незаконно получили от предпринимателей 3,3 млн рублей. Все открылось после того, как на них пожаловался один из бизнесменов, у которого вымогали деньги.

С поличным при передаче денег правоохранители застали 66-летнюю Фаризану Бережную. Теперь уже бывшая начальница одного из отделов депимущества начала сотрудничать со следствием. За это ее дело выделили в отдельное производство и приговор ей вынесли раньше, чем подельницам. В тот раз экс-чиновнице удалось избежать колонии.

Тем временем, 26 сентября трех остальных участниц преступной группы бывшую начальницу финансово-информационного управления депимущества Светлану Парадееву, ее подчиненную Надежду Журову и к тому времени уже уволенную сотрудницу мэрии Елену Гусеву приговорили к срокам от двух до трех лет в колонии общего режима.

Не удалось избежать этого и Бережной. Экс-чиновницу судили двумя днями раньше. Выяснилось, что, уже уволившись из мэрии, она продолжила предлагать предпринимателям свои услуги по «решению вопросов». Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ее признали виновной в получении взятки в 1,3 млн. По статье «Мошенничество в крупном размере» ее приговорили к 2,5 годам колонии общего режима.

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