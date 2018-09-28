Омичка купила сыну права в подарок, а нарвалась на мошенников

28 Сент. 13:27 2018-09-28T13:31:04+03:00

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Жительница Кормиловского района Омской области хотела сделать оригинальный подарок сыну на 18-летие. Ничего лучше водительских прав она не придумала. Но оплачивать официальное обучение в автошколе женщина не стала. Она решила купить удостоверение в интернете.

Как рассказали в пресс-службе полиции, омичка довольно быстро нашла продавца, который заявил, что представляет сайт с официальной базой ГИБДД. Он убедил женщину, что она покупает права абсолютно законно.

Сибирячка выслала все необходимые документы и через пять дней ей сообщили, что водительское удостоверение готово. Когда она приехала на оговоренное место встречи, чтобы забрать документ, ей сказали перевести сумму в 38 тыс. рублей в ближайшей мультикассе.

После перевода денег лже-продавец пропал. Женщине пришлось обратиться в полицию и рассказать про свою попытку купить права нелегально. Теперь наказание понесет как женщина, так и мошенники.