Омич накинулся с вилами на работников «Водоканала»

28 Сент. 13:05 2018-09-28T13:05:33+03:00

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Сотрудники омского «Водоканала» приехали починить неисправную колонку на улице 4-ой Северной. Это чем-то не понравилось пьяному 34-летнему местному жителю. Он вышел навстречу рабочим с вилами наперевес и начал защищать «свою» территорию. От чего именно - не уточнил. Вместо этого только угрожал и нецензурно выражался.

Сотрудникам «Водоканала» пришлось спрятаться от дебошира в служебной машине и позвонить в полицию. Затем снова попробовали начать ремонтировать колонку. Но бдительный хулиган вновь накинулся на них.

- По вызову приехали наши сотрудники и задержали буйного омича. Продолжая выкрикивать ругательства в адрес бригады рабочих, он отправился в отделение полиции, - сообщает пресс-служба Росгвардии.