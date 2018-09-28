2018-09-28T12:51:35+03:00
Происшествия

В Омской области, маршрутка, уходя от столкновения с легковушкой и трактором, улетела в кювет

Два транспортных средства перегородили дорогу
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на дороге в Муромцевском районе. По свидетельству очевидцев, водитель «Лады» пошел на обгон, но не рассчитал расстояние и столкнулся с трактором, двигавшемся навстречу. Фото последствий аварии выложили в паблике «Аварийный Омск».

- «Девятка» загорелась, - рассказывает Вероника Колесникова, оказавшаяся на месте происшествия. - Пассажирским «газелям» оставалось только маневрировать по полосам. В итоге водитель «газели», направлявшейся в Омск, съехал с дороги. Пассажиры не пострадали.

Причины и обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам полиции.

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