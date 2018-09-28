Омичка выплатила компенсацию пострадавшему в ДТП, испугавшись, что у нее заберут авто

СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-28T11:33:26+03:00

С начала года за причинение морального вреда с жителей региона взыскали около 55 млн рублей. Фото: Алексей ФОКИН

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55-летняя жительница села Троицкое сбила пешехода на перекрестке, в результате чего он получил травмы. По решению суда, которое вступило в силу еще июле 2018 года, виновница аварии должна была выплатить пешеходу 60 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако, как сообщает пресс-служба судебных приставов, платить она не собиралась.

Когда омичку предупредили, что она не сможет продать свою машину, если у нее будет долг, или может и вовсе лишиться ее, должница решила выплатить деньги пострадавшему.

В службе судебных приставов отметили, что с начала года за причинение морального вреда с жителей региона взыскали около 55 млн рублей.