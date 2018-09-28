Подрядчика, затянувшего с ремонтом дорог в Омске, оштрафуют
На круглом столе с участием омских дорожников подвели первые итоги ремонта трасс, который выполнили в этом году. Как выяснилось, сделано уже 95% от запланированного. Но есть и подрядчик, темпы работ которого не устроили мэрию.
ООО «Перспектива» выиграло конкурсы на ремонт семи дорог, но пока привели в порядок только улицу Красный Пахарь. Как выяснилось, у организации не хватает сотрудников и техники.
По словам первого замдиректора департамента городского хозяйства Михаила Горчакова, нерадивого подрядчика ждет штраф - проценты начисляются за каждый просроченный день. Также эта организация может не получить контракт на следующий год
Улицы 10-я и 11-я Ремесленные, Пристанционная, 10-я и 11-я Железнодорожные, Барнаульская и 5-я Северная еще ждут своей очереди. По условиям контракта, все работы на объектах должны быть должны быть выполнены до 15 октября.
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