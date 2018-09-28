2018-09-28T11:15:04+03:00
Общество

Подрядчика, затянувшего с ремонтом дорог в Омске, оштрафуют

Также эта организация может не получить контракт на следующий год
Анна МИКУЛА
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Нерадивого подрядчика ждет штраф.Нерадивого подрядчика ждет штраф.Фото: Влад КОМЯКОВ
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На круглом столе с участием омских дорожников подвели первые итоги ремонта трасс, который выполнили в этом году. Как выяснилось, сделано уже 95% от запланированного. Но есть и подрядчик, темпы работ которого не устроили мэрию.

ООО «Перспектива» выиграло конкурсы на ремонт семи дорог, но пока привели в порядок только улицу Красный Пахарь. Как выяснилось, у организации не хватает сотрудников и техники.

По словам первого замдиректора департамента городского хозяйства Михаила Горчакова, нерадивого подрядчика ждет штраф - проценты начисляются за каждый просроченный день. Также эта организация может не получить контракт на следующий год

Улицы 10-я и 11-я Ремесленные, Пристанционная, 10-я и 11-я Железнодорожные, Барнаульская и 5-я Северная еще ждут своей очереди. По условиям контракта, все работы на объектах должны быть должны быть выполнены до 15 октября.

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