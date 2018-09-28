Рабочему на мельнице в Омской области зажало цепями руку

СЕГОДНЯ 10:47 2018-09-28T10:50:14+03:00

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Следственный комитет начал проверку по факту несчастного случая, происшедшего на производстве. Об случившемся сообщили из больницу, куда привезли травмированного 37-летнего мужчину.

- По предварительным данным, установленным в ходе осмотра следователем места происшествия и опроса очевидцев, машинист акционерного общества «Мельница» на зернотоке получил тяжелую травму правой руки, которую зажало между крутящимися цепями и шестернями транспортерной ленты сортировочной машины, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку лицам, ответственным за соблюдение техники безопасности на производстве. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.