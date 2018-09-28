Тепло получили только 40% домов в Омске
Отопительный сезон в Омске начался еще 25 сентября, однако тепло стало пока далеко не во всех домах. На данный момент отопление дали в 2374 дома, это только 40% от всего жилищного фонда с централизованным теплоснабжением.
Как сообщили в мэрии Омска, социальные объекты также пока не все обеспечены теплом, среди них только 86% больниц и 94% образовательных учреждений. Процесс подключения к теплу еще продолжается, не замерзнуть омичам позволяет теплая погода, установившаяся на территории нашего региона.
В департаменте городского хозяйства отмечают, что на полное подключение к отоплению обычно требуется две недели.
Омичей просят по всем вопросам, связанным с началом отопительного периода обращаться в диспетчерские службы жилищных организаций, также можно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.