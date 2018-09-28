Омича, распространявшего детскую порнографию, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 10:24 2018-09-28T10:24:36+03:00

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В Омске осудили 39-летнего Андрея Пинигина, который установил на свой компьютер программу, позволявшую скачивать и хранить файлы, а также обмениваться ими с другими людьми. Интересовали его не обычные фото и видео, за порнографические записи, в том числе с детьми, не достигшими 14-летнего возраста.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях распространения, публичной демонстрации и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), - сообщает пресс-слудба областного СУСК. - Противоправные действия обвиняемого были выявлены и пресечены сотрудниками УМВД России по Омской области.

Пинигина приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.