2018-09-28T10:15:40+03:00
Общество

Омский маршрутчик чуть не сбил девочку, перебегавшую дорогу

Испугавшись, водитель вывернул руль и практически въехал в остановку
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Инцидент, едва не закончившийся трагедией, случился в городке Нефтяников. Водитель маршрутки, ехавший по улице Заозерной, поздно заметил перебегавшую дорогу по пешеходному переходу девочку.

Уходя от столкновения с ребенком, мужчина выкрутил руль и чуть не въехал в людей на остановке. Видео происшествия, записанное на видеорегистратор, в паблик «Инцидент Омск» выложил водитель авто, двигавшегося следом.

По счастью, во время этого ДТП никто не пострадал, ребенок и взрослые отделались сильным испугом.

Запись можно посмотреть здесь.

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