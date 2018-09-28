Омский маршрутчик чуть не сбил девочку, перебегавшую дорогу
Испугавшись, водитель вывернул руль и практически въехал в остановку
Фото: vk.com/inci55
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Инцидент, едва не закончившийся трагедией, случился в городке Нефтяников. Водитель маршрутки, ехавший по улице Заозерной, поздно заметил перебегавшую дорогу по пешеходному переходу девочку.
Уходя от столкновения с ребенком, мужчина выкрутил руль и чуть не въехал в людей на остановке. Видео происшествия, записанное на видеорегистратор, в паблик «Инцидент Омск» выложил водитель авто, двигавшегося следом.
По счастью, во время этого ДТП никто не пострадал, ребенок и взрослые отделались сильным испугом.
Запись можно посмотреть здесь.