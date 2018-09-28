2018-09-28T09:36:17+03:00
Общество

Омского маршрутчика, допустившего аварию с 2 погибшими, будут судить

По версии обвинения, из-за водителя микроавтобус столкнулся с грузовиком и еще одной машиной
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/regik55Фото: vk.com/regik55
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Страшная авария случилась летом 2017 года. 32-летний водитель «Форда Транзит» не справился с управлением и микроавтобус столкнулся с грузовиком «Митсубиси Кантер» и следом - с «Исузу». В момент аварии в салоне маршрутки ехали девять пассажиров. В результате происшествия два человека погибли на месте, еще двоих с травмами увезли в больницу.

- По совокупности собранных доказательств следствием установлено, что водитель микроавтобуса, выполнявший коммерческий рейс «Поселок Иртыш - город Омск» без использования ремней безопасности, при приближении к сложному участку, связанному с изгибом дороги налево, не принял необходимых мер к снижению скорости, допустил выезд на полосу встречного движения, где поочередно столкнулся с автомобилями «Митсубиси Кантер» и «Исузу», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Водителя маршрутки будут судить по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

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