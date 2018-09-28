«Росводоканал Омск» обновит участки водопровода в двух округах Омска
Ремонты сопряжены с локальным и кратковременным отключением потребителей от систем централизованного водоснабжения.
«Благодаря устойчивым плюсовым температурам мы можем обновлять коммунальную инфраструктуру. К сожалению, не всегда удаётся обойтись без приостановки водоснабжения потребителей. Мы стараемся свести к минимуму неудобства горожан, тщательно выбираем время работ. Например, в жилых домах воду целесообразнее отключать днём, когда большая часть омичей уходит по делам. И, напротив, если нам необходимо приостановить подачу ресурса в школу или детский сад, мы работаем на выходных, когда учебные заведения пустуют», - пояснил директор по производству ОАО «ОмскВодоканал» Павел Козлов.
28 сентября для врезки водопровода в Центральном округе с 10.00 до 16.00 будет ограничено водоснабжение 5 административных зданий. Во время проведения ремонтных работ омичи смогут набрать питьевой воды из цистерны, установленной по адресу: ул. Пушкина, 17. В тот же день в микрорайоне Крутая горка будут проводиться масштабные работы по запуску нового водопровода. Специалисты предприятия выполнят переврезку коммуникаций, проведут их обеззараживание и промывку. Для этого с 16.00 пятницы и до 19.00 воскресенья ограничат подачу воды в школу, детский сад и на четыре пожарных гидранта.
29 сентября специалисты водоканала будут устранять повреждение на водопроводе по улице Кемеровская. Для замены участка водопровода с 11.00 до 19.00 часов будет ограничено водоснабжение шести жилых домов, трёх административных зданий и двух детских садов.
Омский водоканал приносит потребителям извинения за временные неудобства и рекомендует своевременно запастись питьевой водой. Со списком потребителей, ограниченных от водоснабжения, можно ознакомиться на сайте компании: http://www.omskvodokanal.ru/privates/otklyuchenie-vody