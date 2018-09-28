Пенсионеры в Омске в среднем получают 13 тысяч рублей
Чтобы выжить им приходится работать
Каждый пятый пенсионер в Омской области подрабатывает.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За первые полгода 2018 года пенсий в Омске выплатили на общую сумму 47,5 млрд рублей. Как сообщили в омском отделении Пенсионного фонда, средний размер страховой пенсии по старости составил 13 205 рублей.
На повышенную пенсию могут претендовать льготные категории граждан. Например, в Омской области проживают на заслуженном отдыхе находятся 13 летчиков-испытателей и один космонавт. Размер выплат для них превышает средние показатели в несколько раз.
В целом же в регионе пенсионеры получают не так много, поэтому примерно каждому пятому из них приходится работать, чтобы получать дополнительный доход.