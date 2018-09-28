В «Авангард» может перейти один из лучших нападающих молодежки

СЕГОДНЯ 08:56 2018-09-28T09:09:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшее время в составе «Авангарда» может произойти изменение. 24-летнего форварда Данила Файзуллина, по информации «Спорт-Экспресса», планируют обменять на подающего надежды 19-летнего Матвея Заседу.

Файзуллин, которого Боб Хартли в последнее время посадил на скамейку запасных, отправится в Хабаровск, а в Омск соответственно приедет Заседа. Этого молодого форварда признали одним из лучших в Молодежной хоккейной лиге.

В текущем сезоне Файзулин ни разу не сыграл за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ. Заседа провел один матч и результативными действиями не отметился. При этом в трех матчах за «Амурских Тигров» в МХЛ он набрал 9 (4+5) очков.