2018-09-28T08:37:11+03:00
Происшествия

В Омске заблокировали сайты по продаже поддельных документов

Водительские права на них можно было купить без регистрации и СМС
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Прокуратура Тевризского района Омкой области нашла сразу 6 сайтов, которые предлагали купить водительские права и различные заключения о медицинских обследованиях. Как сообщает подробности пресс-служба областной прокураторы, на такие сайты был свободный, без предварительной регистрации и пароля.

Продажа и покупка каких-либо официальных документов запрещена, а за использование таких документов может грозить уголовная ответственность. Поэтому к делу подключилась прокуроры.

Чтобы заблокировать такие сайты понадобилось решение суда. Там удовлетворили иск прокуроров, и сейчас доступ к этим сайтам ограничен.

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