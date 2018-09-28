Ментальная арифметика: дань моде или волшебный ключик к знаниям?

СЕГОДНЯ 08:37 2018-09-28T08:38:12+03:00

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Учебный курс направлен на параллельную «прокачку» сразу двух полушарий мозга: левого, отвечающего за логику, и правого, заведующего креативностью, интуицией и воображением. От педагогов требуется показать детям, что любые логические задачки можно решать образно, подключая творчество и воображение. Например, цифры нужно представлять в виде картинок – так конкретные числа будут ассоциироваться с изображениями на счетах. Привыкнув к новой системе и освоившись в ней, ребенок постепенно начинает считать в уме.

Регулярные занятия ментальной арифметикой позволяют не только качественно улучшить, но и ускорить мыслительные процессы. Уникальная методика используется в более чем 50 странах мира, в том числе США, Великобритании, ОАЭ, Турции, Таиланде и Казахстане. А в Японии и Китае она даже стала частью школьной программы. Новые центры открываются повсеместно, ведь многие уже оценили высокую эффективность ментальной арифметики.

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