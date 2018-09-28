2018-09-28T08:02:23+03:00
Общество

Новую маршрутную сеть Омска разработает СибАДИ

Схему питерских специалистов окончательно отвергли
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь новая транспортная схема будет разработана нашими специалистами, которые знают специфику региона и слабые места. К тому же у схемы теперь будет научное обоснование, сообщается на сайте СибАДИ.

Специалисты омского вуза будут разрабатывать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, срок сдачи проекта схемы до 29 декабря 2018 года.

Ранее, напомним, транспортная схема была разработана специалистами из Санкт-Петербурга, но в связи жалобами горожан на нее, в администрации приняли решении отказаться от нее. За маршрутную схему, которая так и осталось кипой бумаг, омские власти заплатили из бюджета 2 миллиона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омич накинулся с вилами на работников «Водоканала»
В Омской области, маршрутка, уходя от столкновения с легковушкой и трактором, улетела в кювет
Омичка выплатила компенсацию пострадавшему в ДТП, испугавшись, что у нее заберут авто
Подрядчика, затянувшего с ремонтом дорог в Омске, оштрафуют
Рабочему на мельнице в Омской области зажало цепями руку
Тепло получили только 40% домов в Омске
Омича, распространявшего детскую порнографию, отправили в колонию
Омский маршрутчик чуть не сбил девочку, перебегавшую дорогу
Омского маршрутчика, допустившего аварию с 2 погибшими, будут судить
«Росводоканал Омск» обновит участки водопровода в двух округах Омска
Пенсионеры в Омске в среднем получают 13 тысяч рублей
В «Авангард» может перейти один из лучших нападающих молодежки
Сбербанк предлагает тест-драйв пакетов услуг для предпринимателей
Ментальная арифметика: дань моде или волшебный ключик к знаниям?
В Омске заблокировали сайты по продаже поддельных документов
Актриса Елена Подкаминская: «Образ новой героини привлек меня противоположностью Виктории Сергеевны»
В Омске ночью полностью сгорел «Фольцваген»
Омичи пробились в телевизионную Юниор-лигу КВН