Новую маршрутную сеть Омска разработает СибАДИ

СЕГОДНЯ 08:01 2018-09-28T08:02:23+03:00

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Теперь новая транспортная схема будет разработана нашими специалистами, которые знают специфику региона и слабые места. К тому же у схемы теперь будет научное обоснование, сообщается на сайте СибАДИ.

Специалисты омского вуза будут разрабатывать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, срок сдачи проекта схемы до 29 декабря 2018 года.

Ранее, напомним, транспортная схема была разработана специалистами из Санкт-Петербурга, но в связи жалобами горожан на нее, в администрации приняли решении отказаться от нее. За маршрутную схему, которая так и осталось кипой бумаг, омские власти заплатили из бюджета 2 миллиона.