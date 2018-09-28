Актриса Елена Подкаминская: «Образ новой героини привлек меня противоположностью Виктории Сергеевны»

СЕГОДНЯ 07:18 2018-09-28T07:19:29+03:00

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Телеканал «Супер» объявил о старте съемок нового комедийного сериала «ИП Пирогова». Роль главной героини – очаровательной домохозяйки Веры, посвятившей себя семье и кулинарии – исполняет звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская.

По сюжету, жизнь Веры размеренно катится по рельсам семейного счастья, пока измена мужа не заводит эти рельсы в тупик. Выставив неверного супруга из дома, Вера лишается не только доверия к мужчинам, но и средств к существованию. Тут самое время впасть в депрессию, но врожденная предприимчивость и талант к кондитерскому искусству внезапно открывают для Веры мир индивидуального предпринимательства. Оказалось, сладкий бизнес способен приносить хороший доход. Теперь вчерашней домохозяйке предстоит освоиться в роли бизнес-вумен, развить свой сТОРТап и заодно наладить личную жизнь.

Елена Подкаминская: «Меня сразу заинтересовал данный проект, ибо степень доверия, любви и абсолютной авторитетности к компании Yellow, Black and White для меня настолько высока, что вопрос моей готовности включиться в любую их затею всегда очевиден и однозначен. Образ новой героини привлек меня, прежде всего, своей почти полной противоположностью образу моей былой Виктории Сергеевны. Одно только то, что Вера - счастливая домохозяйка и в качестве хобби печет тортики - говорит о многом. Но в скором времени с ней произойдет ряд непредвиденных событий, которые в один миг перевернут ее жизнь».

«ИП Пирогова» - это история современной женщины, которая довольно долго живет под крылом мужа и в какой-то момент у нее появляется возможность показать свое «я». На главную роль мы не рассматривали никого, кроме Елены Подкаминской. Елена – прекрасная, она чудесно чувствует драму и прекрасно работает в комедии. Я думаю, Лена к этой роли готовилась всю жизнь. Она любила, любит и будет любить, а наша история, в первую очередь, про любовь», - говорит режиссер Антон Маслов.

Премьера сериала «ИП Пирогова» на телеканале «Супер» запланирована на 2019 год.

Фото: «Супер», 16+