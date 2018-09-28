В Омске ночью полностью сгорел «Фольцваген»

СЕГОДНЯ 07:16 2018-09-28T07:26:34+03:00

От иномарки почти ничего не осталось. Фото: vk.com

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Этой ночью в центральном районе Омска. По дороге на работу жильцы дома по улице Кемеровская, 134 обнаружили полностью сгоревший автомобиль «Фольцваген» черного цвета. По опубликованным в соцсетях фотографиям, можно увидеть, что у припаркованной машины полностью выгорел салон – сидения превратились в уголь, весь пластик расплавился. Также у машины почему-то не оказалось номеров.

Хозяина машины утром ждал неприятный сюрприз. Из-за чего случился пожар пока неизвестно. Возможно, кто-то поджог машину, или же произошло короткое замыкание. После случившегося машина восстановлению теперь не подлежит.