2018-09-28T07:26:34+03:00
Происшествия

В Омске ночью полностью сгорел «Фольцваген»

Причины возгорания выясняются [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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От иномарки почти ничего не осталось.От иномарки почти ничего не осталось.Фото: vk.com
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Этой ночью в центральном районе Омска. По дороге на работу жильцы дома по улице Кемеровская, 134 обнаружили полностью сгоревший автомобиль «Фольцваген» черного цвета. По опубликованным в соцсетях фотографиям, можно увидеть, что у припаркованной машины полностью выгорел салон – сидения превратились в уголь, весь пластик расплавился. Также у машины почему-то не оказалось номеров.

Хозяина машины утром ждал неприятный сюрприз. Из-за чего случился пожар пока неизвестно. Возможно, кто-то поджог машину, или же произошло короткое замыкание. После случившегося машина восстановлению теперь не подлежит.

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