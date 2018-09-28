2018-09-28T07:13:14+03:00
Общество

Омичи пробились в телевизионную Юниор-лигу КВН

Команды «ВВ» и «На пределе» проявили себя на Международном фестивале детских команд КВН.
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Анапа с 15 по 25 сентября встречала юных юмористов на VIII Международном фестивале детских команд КВН. Омскую область на мероприятии представляли сразу два коллектива – победители школьного турнира КВН «ВВ» и «На пределе». Десять дней ребята посещали мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, режиссуре, сценарному делу, а также боролись за право попасть на гала-концерт и во Всероссийскую телевизионную Юниор-лигу КВН.

По итогам двух туров обе омские команды отобрались в финальный этап фестиваля. Ребята отлично проявили себя, и в результате оба коллектива были приглашены на сезон Всероссийской телевизионной Юниор-лиги КВН. Помимо этого, ребятам из «ВВ» удалось взять Гран-при фестиваля!

– Игра была очень сложной и одновременно самой важной из всех, в которых мы когда-либо принимали участие, – рассказывает участница команды КВН «ВВ» Юлия Мурахтанова. – Соперники очень сильные – финалисты и полуфиналисты прошлого сезона. Готовиться к игре мы начали в августе, а морально еще раньше! Когда узнали, что взяли Гран-при были удивлены и рады одновременно. По приезду в Омск начнем готовиться к телевизионной Юниор-лиге, будем каждый день репетировать, чтобы все было идеально!

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