2018-09-28T07:27:12+03:00
Общество

В Омске маршрутчики не хотят возить льготников

И власти не могут их заставить это делать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Льготников газелисты возят крайне неохотно.Льготников газелисты возят крайне неохотно.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Маршруток, где принимают льготные проездные, по-прежнему меньше, чем коммерческих. Частные перевозчики неохотно принимают проездные, т.к. их стоимость проезда для перевозчика всего 18 рублей, вместо 25. Поэтому решение о том, возить ли льготные категории граждан за 18 рублей, остается исключительно за перевозчиком.

Департамент транспорта никак не может повлиять на решение перевозчиков. Об этом заявил директор департамента транспорта Александр Вялков в эфире «Радио России».

Также чиновник заявил, что в Омске сейчас часть перевозчиков принимает хотя бы повременные проездные (ООО «Автосила-55»), но в большинстве маршруток все же можно расплатиться только наличными. Льготников газелисты возят крайне неохотно.

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