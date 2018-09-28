Омский «Экоцентр» накажут за загрязнение воздуха
Омичи жаловались на постоянный запах пластмассы в районе ООО «Экоцентр», которое эксплуатирует установку по сжиганию медицинских и биологических отходов.
- В ходе проверки установлено, что данная организация не выполняла мероприятия по контролю за соблюдением разрешенных нормативов выбросов. Также ООО «Экоцентр» не снижало выбросы в периоды неблагоприятных метеорологических условий, - сообщает пресс-служба областного минприроды. - Должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов». Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое в настоящий момент исполнено.
В дальнейшем региональное министерство природных ресурсов и экологии продолжит контролировать эту организацию.