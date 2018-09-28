В Омск прилетел зам генпрокурора Чайки
Он займется проблемами дольщиков и ростом тарифов ЖКХ
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Как стало известно "Комсомолке", в Омск прилетел заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин. Он принимает участие в семинаре с участием работников прокуратур, входящих в Сибирский федеральный округ. Семчишин открыл его.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, он потребовал уделять особое внимание надзору в сфере занятости населения, защите прав дольщиков и недопущению незаконного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Добавим, что Омская область одна из лидеров по количеству брошенных застройщиками домов. Проблему признали даже на федеральном уровне.