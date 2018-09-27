2018-09-27T15:46:36+03:00
Общество

Где купить недорогие лекарства

Цены на лекарства и другие товары на сайте Apteka.ru ниже, чем в среднем в аптеках Омска. Причем они не меняются независимо от точки доставки
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В принципе цены очень часто (если не всегда) являются решающим фактором при покупке. При той огромной конкуренции, которая есть среди аптек, людям есть из чего выбрать. Лекарство порой стоят недешево и вот тут-то на помощь и приходит Apteka.ru. Дело в том, что цены на многие лекарства и товары для красоты и здоровья часто ниже, чем в среднем в аптеках Омска. Это происходит потому, что Apteka.ru получает товары напрямую от производителей и, минуя посредников и перекупщиков, прямо со склада отправляет покупателю. Причем цены на лекарства, купленные с помощью этого сервиса, одинаковы независимо от точки доставки. То есть, заказав один и тот же товар житель областного центра и, например, Тары заплатят одну и ту же цену. И это при том, что даже в Омске цены на один и тот же препарат могут существенно отличаться от аптеки к аптеке. В сервисе по поиску ми заказу лекарств Apteka.ru такое невозможно. Где бы вы не получали товар, он будет стоит столько, сколько указано на сайте.

Подробнее об интернет-сервисе по поиску и заказу лекарств Apteka.ru читайте здесь.

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