2018-09-27T14:47:31+03:00
Общество

В Омске работает 94-летний пенсионер

Компанию ему составляют две 89-летние пенсионерки
Станислав МУХИН
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Сейчас в Омске и области 597 590 человек получают пенсию – это примерно треть жителей региона. 85% пенсионеров имеют пенсию по старости, остальные льготную. Такими данными в преддверии дня пожилого человека поделилось омское отделение Пенсионного фонда России.

При этом работающих пенсионеров в целом по России сейчас 114,7 тыс. В их числе наш 94-летний пенсионер, а еще две 89-летние женщины из нашего региона.

В Омской области сейчас живут 64 человека, которым больше 100 лет. Среди них 60 женщин и всего 4 мужчины. В Павлоградском районе живет 108-летняя пенсионерка, а самому пожилому мужчине в нашем регионе 103 года, он живет в Омске.

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