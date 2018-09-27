2018-09-27T14:07:23+03:00
Общество

В Омске к новому году обновят половину автобусов

Еще 50 «пазиков» уже на пути в Омск
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Автобусный парк Омска будет обновлен на 50 процентов.Автобусный парк Омска будет обновлен на 50 процентов.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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80 автобусов «Паз Вектор Некст» уже возят пассажиров по омским дорогам, теперь к ним добавятся новые.

- Мэрия уже закупила еще 50 новых автобусов, они сейчас на пути в Омск, - цитирует ГТРК «Иртыш» директора департамента транспорта Александра Вялкова. - Автобусы этой марки хоть и маленькие, но зато очень экономичные, им требуется в два раза меньше денег на солярку.

В департаменте транспорта до нового года хотят закупить также 20 больших автобусов. Таким образом, автобусный парк Омска будет обновлен на 50 процентов.

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