2018-09-27T12:48:50+03:00
Происшествия

В Омске пьяная омичка устроила гонки с полицейскими

Недавно ее уже лишали водительских прав
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В ночь со среды на четверг омским полицейским пришлось долго преследовать пьяную жительницу Омска. Примерно в половине третьего ночи сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ, который ехал по Бульвару Архитекторов с нарушением правил. После требования остановиться, водитель машины ускорилась. Началась погоня. Остановить нарушителя удалось лишь в районе дома 87 по улице Мельничная в другой части города.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, за рулем автомобиля оказалась 32-летняя женщина.Она выглядела пьяной, однако пройти медицинское освидетельствование отказалась.

К тому же с собой у омички не было прав. Ее, как оказалось, уже задерживали три недели назад. Тогда дама также отказывалась «дышать в трубку». Теперь ее судьбу будет решать суд по сразу несколькими административным нарушениям.

26 сентября погоня за "ВАЗ-2114".

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