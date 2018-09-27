2018-09-27T11:36:54+03:00
Общество

В центре Омска убрали незаконный киоск с гробами и венками

Владелец установил его на улице Лермонтова
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мэрия Омска продолжает борьбу с нелегально установленными киосками. Очередной объект власти убрали с улице Лермонтова. Там собственник незаконно установил павильон и в самом центре города торговал гробами и венками, а также прочей атрибутикой для похорон.

Чиновники несколько раз обращались к собственнику киоска, однако владелец не захотел демонтировать его самостоятельно. В итоге мэрия усилиями специальной фирмы убрала павильон. Теперь коммерсанту придется оплатить услуги фирмы по демонтажу. В мэрии отмечают, что процесс демонтажа очень долгий и муторный. Убрать киоски своими силами власти могут лишь после нескольких предупреждений.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, с начала 2018 года было вывезено уже 67 павильонов из центра города.

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