Предложение от крупнейшего поставщика сибирского округа по сотовому-монолитному
ООО « Полисервис » является крупнейшим поставщиком сибирского округа по сотовому — монолитному поликарбонату,оргстеклу — акрил, листов ПВХ
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Компания Полисервис является дилерами заводов ЮГ-ОЙЛ -Пласт и САФ Пласт .
На сладах Полисервиса в наличии поликарбонат толщиной 3,5 до 32 мм. Всей цветовой гаммы. Так же это единственная компания, кто производит материал по индивидуальным размерам заказчика.
МКП «Миллениум», ул. Фрунзе, 1, к.4, каб 706
Тел. 8-908-797-47-76, 49-84-82
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