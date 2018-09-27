На Левобережье Омска убрали самовольные барьеры захватчиков парковок

СЕГОДНЯ 10:53 2018-09-27T10:53:57+03:00

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На Левом берегу прошел рейд против незаконной установки парковочных барьеров. Сотрудники городской администрации прошлись по дворам в районе Рокоссовского, 20, Лукашевича, 20/1, Лукашевича, 20/2 и Степанца, 14. Там они демонтировали 30 незаконных механических блокираторов парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.

Также сотрудники убрали ограждение по улице 8-я Солнечная – оно мешало проезду машин экстренных служб. В администрации округа уточняют: они уже неоднократно предупреждали жителей, что установка таких барьеров запрещена. На них нужно получать особое разрешение, чтобы занять себе место для парковки. Однако жители проигнорировали предупреждения.