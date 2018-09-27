В Омске задержали владельца магазина по продаже наркотиков

СЕГОДНЯ 10:26 2018-09-27T10:26:16+03:00

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Сразу два уголовных дела завели на 25-летнего омича. Он организовал собственный интернет-магазин по продаже «спайса». Наркотики он доставлял через тайники-закладки. По сообщению пресс-службы омской полиции, его задержали как раз тогда, когда он делал очередную закладку в спальном районе Кировского округа.

При себе у омича нашли 13 свертков с веществом зеленого цвета. Как позднее выяснили эксперты, вещество является синтетическим наркотиком. Всего у задержанного было 16,5 граммов наркотика, а это уже тянет на распространение наркотиков в крупном размере.

Теперь сибиряку грозит до 20 лет за решеткой. В ходе следствия нашли еще три закладки наркодилера и возбуждено еще одно уголовное дело. Ранее, кстати, омич уже привлекался к ответственности за имущественное преступление.