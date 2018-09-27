В Омской области выявили 3 тысячи нарушений в госзакупках

СЕГОДНЯ 09:41 2018-09-27T09:41:47+03:00

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Прокуратура Омской области опубликовала данные проверокв сфере государственных закупок. С начала 2018 года выявили 3 тысячи нарушений в сфере закупок товаров, работ и услуг. Нарушались обязательные требования к участникам закупок, сроки оплаты, изменения существующих условий. Нарушения также связаны с тем, что участники закупок не публикуют отчеты об объемах производимых закупок.

В июле-августе такие нарушения выявили в Горьковском, Кормиловском, Нижнеомском, Знаменском, Колосовском и Называевском районах области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ответственных лиц уже наказали.