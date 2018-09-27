В Омске после аварии около цирка придется ремонтировать переход
ДТП прокомментировали городские службы
Специалисты обнаружили, что разрушены 7 ступеней лестницы, поручни и защитные ограждения перехода.Фото: vk.com
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После сегодняшней аварии у цирка подземный переход придется ремонтировать. Об этом сообщили в учреждении «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», которое будет заниматься восстановлением перехода.
Специалисты обнаружили, что разрушены 7 ступеней лестницы, поручни и защитные ограждения перехода. Также осыпалась штукатурка, и сколота краска на стенах. Серьезных разрушений, представляющих угрозу жизни нет, поэтому всех пешеходов направляют через другой вход.
Сейчас специалисты отмывают пол и лестницы от машинного масла и бензина. Они планируют закончить восстановление перехода за два дня.