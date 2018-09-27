Омский депутат лишился мандата за скрытность

СЕГОДНЯ 08:26 2018-09-27T08:26:44+03:00

Он не хотел раскрывать свои доходы

Изменить размер текста: A A

В Большереченском районе лишили мандата депутата Могильно-Посельского сельского поселения. В ходе проверки областная прокуратура выяснила, что он скрыл сведения о своих доходах, а также о доходах своей жены и несовершеннолетних детей за 2017 год. Предоставление таких сведений является обязательным для всех госслужащих. Почему народный избранник этого не сделал - загадка.

Прокуратура выявила нарушение, поэтому обратилась к председателю местного самоуправления с просьбой о прекращении полномочий депутата.

- Сейчас он отстранен от занимаемой должности, - сообщает областная прокуратура.