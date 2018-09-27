2018-09-27T08:01:21+03:00
Общество

В Омске пассажиров возили 26 опасных маршруток

Гаишники провели рейд
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омские полицейские подвели итоги рейда под названием «Маршрутка», о котором ранее писала «Комсомолка». Во время рейда сотрудники выявили 221 нарушение. Они касались нарушения правил перевозки людей, три маршрутки вообще ездили без технического осмотра. Всего инспекторы нашли 26 маршруток, которые с неисправностями возили пассажиров по городу. Выяснилось, что передвигаться на маршрутках по городу небезопасно.

Также вчера случайно был задержан водитель такси в Таврическом районе. Как оказалось, он перевозил людей в состоянии алкогольного опьянения. Омичей настоятельно просят сообщать обо всех нарушениях перевозки пассажиров по телефонам 79-35-04 или 02.

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