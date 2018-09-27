В Омске пассажиров возили 26 опасных маршруток

СЕГОДНЯ 08:01 2018-09-27T08:01:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Омские полицейские подвели итоги рейда под названием «Маршрутка», о котором ранее писала «Комсомолка». Во время рейда сотрудники выявили 221 нарушение. Они касались нарушения правил перевозки людей, три маршрутки вообще ездили без технического осмотра. Всего инспекторы нашли 26 маршруток, которые с неисправностями возили пассажиров по городу. Выяснилось, что передвигаться на маршрутках по городу небезопасно.

Также вчера случайно был задержан водитель такси в Таврическом районе. Как оказалось, он перевозил людей в состоянии алкогольного опьянения. Омичей настоятельно просят сообщать обо всех нарушениях перевозки пассажиров по телефонам 79-35-04 или 02.