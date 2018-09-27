«Гоголь» - рекордсмен по номинациям на «ТЭФИ»

СЕГОДНЯ 07:41 2018-09-27T07:42:22+03:00

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Олег Меньшиков претендует на награду за лучшую мужскую роль, Валерий Федорович и Евгений Никишов - на звание лучшего телевизионного продюсера сезона, а Егор Баранов – лучшего режиссёра. Кроме того, фильм «Гоголь. Начало» представлен в категориях «Телевизионный фильм/сериал» и «Событие телевизионного сезона». А показанный в эфире ТВ-3 фильм со съёмок «Гоголя», «Гоголь. Игра в классику», включён в номинацию «Документальный фильм». Всего же у ТВ-3 – семь номинаций на ТЭФИ, и это исторический рекорд для телеканала. В категории «Развлекательные ток-шоу прайм-тайма» конкурентами главных вечерних шоу федеральных телеканалов стало «Чернобыль. Зона обсуждения» - первое шоу, которое транслировалось одновременно в эфире ТВ-3 и в социальной сети «ВКонтакте».

«Гоголь», «Гоголь. Игра в классику» и «Чернобыль. Зона обсуждения» были выбраны более чем из 600 проектов, заявленных на ТЭФИ в этом году. За них проголосовало жюри, в состав которого теперь входит более тысячи экспертов. Имена обладателей ТЭФИ станут известны 3 октября во время торжественной церемонии вручения, которая пройдёт в Московском театре мюзикла.

«Гоголь» стал первым телевизионным сериалом в России, который окупился ещё до показа на телевидении. Кинотрилогия телеканала ТВ-3 и продюсерской компании «Среда» Александра Цекало с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в главных ролях заработала в российском кинопрокате более 1,3 миллиарда рублей, её увидели свыше 5 миллионов зрителей. Фильмы по мотивам произведений и биографии Николая Гоголя вышли также в прокат за рубежом – в Германии, Австрии, Бельгии, Швейцарии, на Кипре, в ОАЭ и других странах. В 2019 году ТВ-3 покажет в своём эфире киносериал «Гоголь», который будет состоять из восьми серий, включая два совершенно новых эпизода. В будущем авторы проекта планируют создать целую фантастическую киновселенную, главными действующими героями которой станут писатели-классики.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом «Академия Российского телевидения» 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного. Фото: ТВ-3, 16+