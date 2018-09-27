Накануне старта отопительного сезона АО «Омск РТС» закончило реконструкцию теплотрассы рядом с Октябрьским мостом

СЕГОДНЯ 07:33 2018-09-27T07:33:20+03:00

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Октябрьский мост через Омь, в народе известный как Горбатый, был построен 1962 году. Параллельно с ним, в непосредственной близости с мостовым переходом, проложена теплотрасса диаметром 1 000 мм. После ремонта моста в 2013 году была расширена балластная призма, в которую были смонтированы вертикальные несущие стойки. В результате мостовые конструкции приблизились непосредственно к теплотрассе. Создалась реальная угроза повреждения трубопровода, по которому осуществляется теплоснабжение центральной части Омска от крупнейшей ТЭЦ - ТЭЦ-5. В случае нештатной ситуации могло быть прекращено теплоснабжение центра города, риску подвергался и сам мост. Во избежание этого компанией «Омск РТС» был разработан и согласован проект по реконструкции теплотрассы диаметром 1 000 мм с выносом несущих конструкций из непосредственной близости к Октябрьскому мосту. Работы были запланированы на три года, в 2018 году реконструкция теплотрассы была завершена. Работа выполнялась в летний период времени. Уникальность заключается ещё и в том, что работы велись без прекращения горячего водоснабжения города Омска. Для этого были смонтированы технологические перемычки диаметром 500 мм, которые обеспечили режим циркуляции теплотрассы на всём протяжении ремонтного участка.

- Работа технически сложная, сроки сжаты, поэтому были привлечены лучшие специалисты подрядной организации ООО «КВАРЦ Групп», - рассказывает генеральный директор АО «Омск РТС» Владимир Дмитриев. - Хотелось бы отметить и слаженную работу энергетиков Омска – «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» и «Омское РДУ», которые своевременно и надёжно отключали линию электропередачи 110 кВ для возможности монтировать трубопровод и подавать бетон в несущие конструкции теплотрассы. После реконструкции риски в теплоснабжении и нанесении ущерба мостовому переходу были исключены. Осталось только «одеть» трубопровод в теплоизоляцию. Это даёт возможность уверенно смотреть в зиму не только в этом году, но и ближайшие годы.

Чуть выше Октябрьского моста расположен ещё один объект капитального ремонта АО «Омск РТС» - мостовой технологический переход через Омь. Он выполнен под теплотрассу диаметром 1000 мм Северного луча от ТЭЦ-5 для передачи тепловой энергии в центральную часть города Омска. Мостовой переход существует уже 40 лет, трубопровод ни разу не ремонтировался. При проведении экспертизы были выявлены ослабленные участки, и принято решение о замене трубопровода на новый.

При капитальном ремонте возникли технические сложности, связанные с выполнением работ на высоте над рекой Омь. При этом применение большой механизации - кранов, плавсредств - было невозможно. Поэтому выбор был сделан в пользу малой механизации, смонтированы направляющие – монорельс, на который были установлены лебёдки, смонтированы минивагонетки, направляющая из швеллера для транспортировки трубопровода с мостового перехода на береговую часть. Старый трубопровод вырезался катушкой по 5-6 метров, укладывался на тележки монорельса и лебёдками подавался на береговую часть, где краном вынимался через технологическое «окно» и укладывался на берег. При этом монтаж новой теплотрассы осуществлялся обратным способом. После демонтажа трубопровода также с использованием малой механизации была подана труба, сварочные работы производились непосредственно в самом переходе. И таким образом, теплотрасса была замкнута. Работа выполнялось в световой день. В течение полутора месяцев капитальный ремонт был выполнен. Работа дорогостоящая и технически сложная, но энергетики с ней справились. Омичи не ощутили неудобств, а надёжность теплоснабжения значительно повысилась.