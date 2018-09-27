Дорогу Омск – Тара отремонтировали за 274 млн. рублей
Завершился ремонт участка длиной 21 километр в Саргатском районе. Дорогу здесь не ремонтировали уже более 20 лет, изношенность покрытия составляла около 80%. Работы выполняла компания «СтройТраст». На новое покрытие нанесли разметку, произвели укрепление обочин, заменили дорожные знаки. Также установили светофоры, которые могут работать на солнечных батареях.
Дорога уже сдана в эксплуатацию, на данный момент замечаний по ее ремонту нет. Специалисты продолжат контролировать состояние дороги, гарантийный срок, которой составляет 4 года.
Как сообщили в администрации города, ремонт продолжится в следующем году уже на участке дороги ближе к Таре.