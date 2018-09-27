«Летающую» черепаху Матильду из Омска покажут на федеральном канале

СЕГОДНЯ 07:08 2018-09-27T07:33:26+03:00

Забавный ролик с ней прислали на программу «Сам себе режиссер»

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Сотрудники выставки подводного мира «Наутилус» решили, что их подопечная по имени Матильда достойна всероссийский славы. Они записали на видео проделки всеобщей любимицы и в начале года отправили ролик «Летающая черепаха» на федеральный канал.

В июне их пригласили в Москву на съемки. Посмотреть сюжет про омскую черепаху Матильду можно будет 30 сентября в 8.00 на канале «Россия-1» в передаче «Сам себе режиссер».

Матильда, кстати, довольно редкая для разведения в Омске мягкотелая. У этого вида мягкий панцирь и мордочка с хоботком.

Видео с необычным питомцем можно посмотреть здесь.