В Омске продлили работу садовых автобусов
Изменения внесли из-за теплой погоды
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В Омске установилась теплая погода, и омичи стараются провести последние теплые деньки на своих дачных участках. В департаменте транспорта приняли решение продлить работу садовых маршрутов в связи с благоприятными погодными условиями.
Дачные автобусы будут ходить три раза в неделю до 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации города Омска.
Узнать точное расписание автобусов можно здесь, а также в информационно-справочной службе по телефону: 78-79-66.