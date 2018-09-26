2018-09-26T14:15:50+03:00
Общество

В Омске продлили работу садовых автобусов

Изменения внесли из-за теплой погоды
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске установилась теплая погода, и омичи стараются провести последние теплые деньки на своих дачных участках. В департаменте транспорта приняли решение продлить работу садовых маршрутов в связи с благоприятными погодными условиями.

Дачные автобусы будут ходить три раза в неделю до 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации города Омска.

Узнать точное расписание автобусов можно здесь, а также в информационно-справочной службе по телефону: 78-79-66.

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