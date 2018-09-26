2018-09-26T13:42:05+03:00
Происшествия

Соцсети: В Омске появилась банда, которая ворует детей

Полиция уже прокомментировала информацию
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В различных пабликах в соцсетях стали появляться сообщения от анонимных пользователей. Пишут, что к различным школам города подъезжает машина, где сидят два человека. Якобы их цель - кража детей.

- Появилась банда людей, которые воруют детей. На днях были замечены в районе 16-й Амурской у школы. Мужчина сидит в машине, женщина выходит и просит детей сфотографировать ее. Потом подводит к машине и увозят их, - написала одна из жительниц Омска.

За комментариями «Комсомолка» обратилась в пресс-службу омской полиции. В ведомстве подчеркнули: никаких обращений от родителей о пропажах детей или жалобах на подобные случаи за последнее время не поступало. Тем не менее, полицейские просят родителей быть внимательнее к своим детям, объяснять им, как нужно вести себя с незнакомцами.

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