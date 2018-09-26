В «Омскэнерго» наградили лучших рационализаторов

26 Сент. 13:28 2018-09-26T13:28:12+03:00

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Его участниками стали более 20 работников предприятия и студентов профильных высших и средних профессиональных учебных заведений. Они предложили на суд конкурсной комиссии инновационные проекты, касающиеся технической, информационной и экономической сфер деятельности «Омскэнерго».

Проект «Диагностика состояния контактных соединений в закрытых распределительных устройствах» специалистов службы диагностики департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства Александра Мозжерина и Виктора Матиса признан лучшим в номинации «Инновационное оборудование и технологии распределительного электросетевого комплекса Сибири».

- В течение года мы проводим тепловизионное обследование оборудования трансформаторных подстанций. Инфракрасная камера тепловизора дистанционно фиксирует тепловое излучение электрооборудования, позволяя выявить области повышенного нагрева, которые невозможно определить при визуальном осмотре, - говорит главный специалист сектора тепловизионной диагностики службы диагностики департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства Александр Мозжерин. – Однако для некоторых контактных соединений, расположенных в закрытых распределительных устройствах подстанций, этот способ не подходит из-за их конструктивных особенностей. Мы предлагаем устанавливать вблизи таких контактных соединений датчики, которые будут определять изменение их температуры. Регистрируемая датчиками информация будет передаваться по цифровым каналам связи на центральный диспетчерский пункт. Это позволит в онлайн-режиме отслеживать состояние оборудования, а значит, поможет минимизировать вероятность возникновения технологических нарушений и исключить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ.

Ведущий инженер-программист управления эксплуатации производственного отделения «КИТАСУ» Александр Кабаненко с проектом «Анализ отказоустойчивости оборудования АИИС КУЭ бытовых потребителей» находится на второй строчке рейтинга в номинации «Информационные системы в распределительном электросетевом комплексе Сибири».

- По моему техническому заданию был расширен функционал единого для филиалов «МРСК Сибири» программного комплекса «Пирамида 2.0.», объединяющего в себе сбор данных со всех «умных» счетчиков, - рассказал он. - Благодаря этому появилась возможность сбора статистики их выходов из строя для определения самых надежных моделей. В перспективе, это даст серьезный экономический эффект за счет снижения затрат на ремонт счетчиков, а так же повысит качество обслуживания потребителей. Проект «Пирамида» внедряется во всём ПАО «Россети», что позволит использовать мои наработки в масштабах всей страны.

Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» Сергей Моденов подчеркнул значимость инициатив работников по внедрению инновационных предложений.

- Конкурс научных работ проводится в филиале «Омскэнерго» ежегодно. Во многом он позволяет оценить потенциал специалистов, влияет на формирование кадрового резерва, – отметил директор филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» Сергей Моденов. – Очень важно, что у большинства проектов есть реальный экономический эффект. Более того, они могут быть реализованы в ближайшее время.

Победители конкурса научных работ «Омскэнерго» примут участие в финале конкурса, который пройдет среди филиалов МРСК Сибири в конце года.